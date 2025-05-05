Sinop'ta 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 litre etil alkol Ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
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