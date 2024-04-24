Sinop'ta durumundan şüphelenilerek aranan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?