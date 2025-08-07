Sinop\'ta Göç Denetimi: 78 Araç ve 1173 Kişi Sorgulandı

Sinop'ta jandarma ve İl Göç İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 78 araç ve bin 173 kişi sorgulandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi ekipleri iş birliğinde, mobil göç aracı eşliğinde göç denetimi gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 35 ekip, 116 personelin katılımı ile 32 ayrı noktada yapılan uygulama neticesinde bin 173 şahıs, 78 araç sorgusu yapıldı. Ayrıca, 8 metruk bina ve 16 umuma açık yer kontrol edildi. - SİNOP