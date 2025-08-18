Sinop\'ta Güvenlik Projeleri

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliği için farklı projeler kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde terör örgütlerinin zararlı propaganda faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Uyuma Projesi", "SİBERAY Projesi", "KADES Uygulaması" ve "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konularında da vatandaşlara bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız. 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP