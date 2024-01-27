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Sinop'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop\'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
27.01.2024 - 22:57,
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Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Özbilen'in (22) kullandığı 61 AAF 381 plakalı motosiklet ile Barış Uzuntepe (29) idaresindeki 57 AAJ 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Kaan Özbilen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özbilen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaan Özbilen'in motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Sinop, 3.Sayfa, Son Dakika

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