Sinop'ta motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Sinop'un Kefevi Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştüğü belirtildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 17:21
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Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.Y. idaresindeki 57 ABD 207 plakalı motosiklet, Okullar Caddesi'nden Valilik Kavşağı istikametine seyir halindeyken Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kayarak yere düştü. Düşme sonucu yaralanan sürücü E.K.Y., sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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