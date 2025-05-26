Sinop'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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Sinop'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı İlan Edildi

Sinop\'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı İlan Edildi
26.05.2025 17:46  Güncelleme: 17:48
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Sinop genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Karar, yangın riskini önlemek amacıyla alınırken, belirli koşullar altında sadece izinli kişilere giriş izni verileceği açıklandı.

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Sinop genelinde, ormanlık alanlara 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı. Yasak, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayanılarak yürürlüğe girdi.

Alınan karar doğrultusunda, tescilli piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, sadece ormancılık faaliyeti kapsamında görevli kişiler ile izin alan vatandaşların belirli koşullarda girişine izin verilecek. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise orman işletme şefliklerinden izin alarak belirlenen yer ve zamanda besleme yapabilecek.

Piknik alanlarında ateş ve havai fişek yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kiraya verdiği orman parkları ve tabiat parklarında faaliyetler devam edecek, ancak işletmeciler yangınlara karşı her türlü önlemi almakla yükümlü olacak. Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı madde kullanımı yasaklandı.

Yollarda mola da yasak, motorlu araçlar ormana giremeyecek

Orman çevresindeki yollar üzerinde mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla orman içlerine girmek de yasak kapsamında yer alıyor. Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakılması da kesin olarak yasaklandı.

Sanayi tesisleri, enerji hatları ve belediyeler sorumlu

Orman çevresindeki sanayi kuruluşları ve enerji hatlarının bakımından sorumlu kurumlar, yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alacak. Belediye ve çevre müdürlükleri, çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturmakla yükümlü olacak.

Denetimler sıkılaştırılacak

Sinop Valiliği ve kaymakamlıkların koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğu tarafından oluşturulan ekipler, alınan tedbirlerin uygulanmasını yakından denetleyecek. Gerekli durumlarda kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara hızlı müdahale edilecek.

Karara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacak. - SİNOP

Kaynak: İHA

sinop, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı İlan Edildi - Son Dakika

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