Sinop\'ta otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığı sırada yoldan çıkarak tarlaya devrilen yolcu otobüsündeki ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Yaşanan feci kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri yapılan çalışma sonucunda belirlendi. Yaşanan kazada Niyazi Ersoy (73), eşi Selfet Ersoy (56), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (71), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatlarını kaybetti. Aynı kazada 3'ü ağır olmak üzere 33 kişi de yaralanmıştı. - KASTAMONU