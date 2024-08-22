Sinop\'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Sinop'ta otomobilin şarampole yuvarladığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. yönetimindeki 57 AAD 202 plakalı otomobil, Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halindeyken bir şantiye yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun deniz tarafına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü R.G. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP