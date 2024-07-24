Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan ve Ateş Eden Şahıslara Operasyon - Son Dakika
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Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan ve Ateş Eden Şahıslara Operasyon

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 28 silah ele geçirilirken, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

24.07.2024 22:06
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Sinop'ta jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-24 Temmuz tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan ve Ateş Eden Şahıslara Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan ve Ateş Eden Şahıslara Operasyon - Son Dakika
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