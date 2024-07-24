Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan ve Ateş Eden Şahıslara Operasyon

Sinop'ta jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-24 Temmuz tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİNOP
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