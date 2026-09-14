Sinop'ta sinir krizi geçiren kişi kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta sinir krizi geçiren kişi kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı

Sinop\'ta sinir krizi geçiren kişi kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı
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Sinop Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde sinir krizi geçiren bir kişi, kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta evinde sinir krizi geçiren bir kişi, kırılan cam nedeniyle elinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Tekinoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren E.A., camı kırması sonucu elinden yaralandı.

E.A.'nın yaralandığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta sinir krizi geçiren kişi kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta sinir krizi geçiren kişi kırdığı cam nedeniyle elinden yaralandı - Son Dakika
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