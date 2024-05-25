Sinop'ta Tefecilik Yapan Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Sinop'ta Tefecilik Yapan Suç Örgütü Çökertildi

Sinop\'ta Tefecilik Yapan Suç Örgütü Çökertildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, tefecilik suçu işleyen Demir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 14 şüpheli şahsa eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve çok sayıda silah ile suç delili ele geçirildi. Suç örgütü yönetici ve üyelerinin haksız kazanç elde ettiği tespit edildi ve adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, 4 şüpheliye ait mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. 6 şahıs tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25.05.2024 17:16
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Sinop'ta tefecilik yapan suç örgütü, Sinop İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği başarılı operasyonla çökertildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca; örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçunu işleyen Demir suç örgütüne yönelik 14 şüpheli şahsa Sinop ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 5 tabanca ile çok sayıda borç senedi, tapu senedi, çek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Suç örgütü yönetici ve üyelerinin 600 milyon TL değerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilerek, olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, örgüt yöneticisi ve üyesi olan 4 şüpheliye ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 124 milyon TL değerinde 37 taşınır/taşınmaz mal varlığı ile 112 banka hesabına adli makamlar tarafından el konuldu.

Mahkeme tarafından örgüt yöneticisi ve üyesi olan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Tefecilik Yapan Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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