Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi

Sinop\'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Ayancık ilçesinde bir adreste yapılan aramada 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

23.04.2024 17:02
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Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayancık ilçesinde 1 adreste yapılan aramada, 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi - Son Dakika
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