Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Görümlü ile Çalışkan beldeleri arasında, kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Görümlü ile Çalışkan beldeleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, uçuruma yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede 33 yaşındaki M.Y.nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgli inceleme başlatıldı.