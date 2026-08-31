Şırnak'ta 20 Suçlu Yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. JASAT ekiplerinin 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyon ve çalışmalarda, UYAP üzerinden aranan 17, KİHBİ üzerinden aranan 3 olmak üzere toplam 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 4 yıl 8 ay 7 gün ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu öğrenildi. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 17 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.