Şırnak\'ta 35 Şüpheliye Operasyon

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 7-13 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 0,79 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza, 400 paket kaçak sigara, 10 adet cep telefonu, 2 adet sahte evrak, 1 adet emtia, 20 bin 873 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK