Şırnak'ta 370 kg uyuşturucu ele geçirildi

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Şırnak'ta 631 milyon lira değerinde 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda 631 milyon lira değerinde 370 kilo captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.