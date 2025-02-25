Şırnak'ta 7 Bölge Geçici Özel Güvenlik İlan Edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 7 Bölge Geçici Özel Güvenlik İlan Edildi

Şırnak\'ta 7 Bölge Geçici Özel Güvenlik İlan Edildi

Şırnak Valiliği, güvenlik nedeniyle 7 bölgeyi 26 Şubat-12 Mart tarihleri arası 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti.

25.02.2025 13:30
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Şırnak Valiliği tarafından güvenlik nedeniyle 7 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 26 Şubat-12 Mart tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) firkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden Şırnak Valiliğince koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Şubat 2025 (dahil) - 12 Mart 2025 (dahil) tarihleri arasında 15 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 7 Bölge Geçici Özel Güvenlik İlan Edildi - Son Dakika

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