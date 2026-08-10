Şırnak'ta 82 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 82 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak\'ta 82 Milyon TL\'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 82 milyon TL değerinde kaçak malzeme bulundu, 112 şüpheli gözaltında.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 82 milyon 153 bin 100 lirayı bulan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 112 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 29 bin 471 paket sigara, 142 adet elektronik sigara, 103 kilo nargile tütünü, 810 adet elektronik sigara likiti, 131 adet cep telefonu, bin 746 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 32 bin 135 adet muhtelif yedek parça, 79 bin 317 adet muhtelif giyim/süs eşyası, 161 adet mutfak eşyası, 862 adet muhtelif ev büro malzemesi, 396 adet elektrikli ve elektronik eşya, 36 bin 405 adet kozmetik malzeme, 25 kilo çay, 8 litre alkollü içki, 235 adet sentetik ecza, 11 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 82 milyon 153 bin 100 lira olduğu öğrenilirken, 112 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 111 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 82 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 82 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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