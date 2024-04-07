Şırnak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz cuma günü Şırnak'ta 31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek izinsiz eylemde bulunanlara güvenlik güçleri müdahale etmek için olay yerine giderken, bazı gösterici çocuklar tarafından polis araçları taş yağmuruna tutuldu. Grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polis ekipleri, kaçmaya başlayan göstericileri kovaladı.
İzinsiz eyleme katılan çocuklardan A.B. ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacayı da güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Gösterici çocuk saklandığı aracın altında polis ekiplerinin dikkati ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, A.B.'nin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı - Son Dakika
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