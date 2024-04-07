Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı

Şırnak\'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı

Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.

07.04.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cuma günü Şırnak'ta 31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek izinsiz eylemde bulunanlara güvenlik güçleri müdahale etmek için olay yerine giderken, bazı gösterici çocuklar tarafından polis araçları taş yağmuruna tutuldu. Grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polis ekipleri, kaçmaya başlayan göstericileri kovaladı.

İzinsiz eyleme katılan çocuklardan A.B. ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacayı da güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Gösterici çocuk saklandığı aracın altında polis ekiplerinin dikkati ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, A.B.'nin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:13 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
11:17 Sancaktepe Belediyesi’ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 17:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta İzinsiz Eylem Yapan Şahıslar Polis Araçlarını Taş Yağmuruna Tutarak Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement