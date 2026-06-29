Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 18 Milyon Lira Ele Geçirildi

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 18 milyon 764 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Haziran tarihleri arasında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yürütülen operasyonlarda, 91 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 Kalaşnikof tüfek, 6 Kalaşnikof şarjörü, 163 Kalaşnikof fişeği, 32 cep telefonu, 23 bin 759 paket bandrolsüz sigara, 943 elektronik sigara ve likiti, 76 kilogram nargile tütünü, 11 litre alkollü içecek, bin 298 adet çeşitli hırdavat malzemesi, 3 bin 365 adet tekstil ürünü, 3 bin 452 adet kozmetik ve süs eşyası ile 922 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 764 bin lira olduğu belirtilirken, kaçak malzemeleri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştıkları tespit edilen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK