Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

Şırnak\'ta Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor
15.07.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 yaşındaki Erkan Sak'ın akıntıya kapılması üzerine 7 gündür arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü mevkiinde 9 Temmuz'da balık tutmak için suya giren Erkan Sak (27), dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp gence ulaşabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye dalgıç ekipleri ile çok sayıda gönüllü vatandaşın katıldığı çalışmalarda Habur Çayı'nın kilometrelerce uzunluğundaki bölümü taranıyor. Ekipler, rafting botlarıyla su yüzeyinde arama yaparken, dalgıçlar da su altında titiz çalışma yürütüyor. Arama faaliyetleri kapsamında 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan alınan özel izinle Türkiye-Irak sınırından yaklaşık 21 kilometre sınır ötesindeki Habur Çayı güzergahında da tarama çalışmaları dronlar ile gerçekleştiriliyor. AFAD ekipleri ise termal dron desteğiyle bölgeyi havadan sürekli kontrol ederek kayıp gence ait herhangi bir ize ulaşmaya çalışıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:46:49. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.