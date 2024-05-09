Şırnak'ta kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

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Kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir'i bulmak için güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince arama çalışması üçüncü gününde yürütülüyor.

7 Mayıs'ta sabah ot toplamak için yaylaya giden Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, Bilir'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar; AFAD, Jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerin de katılımı ile drone, helikopter ve iz arama köpekleri ile üçüncü gününde sürüyor.

Dün, Şırnak Valisi Cevdet Atay, kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verip çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi almıştı.