Şırnak\'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Kayaboyun köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kasrik beldesine bağlı Kayaboyun köyünde kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Cizre'den Kayaboyun köyüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir teknik servise ait servis aracı köye yakın bir yerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 20 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 teknik servis elemanı yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımı ile yuvarlandıkları yerden ambulanslara taşındı. Yaralı 3 teknik servis elemanı ambulanslarla Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
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