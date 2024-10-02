Şırnak\'ta Öğrencilere Güvenlik Uyarısı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi girişinde kurulan stantta öğrencileri tuzaklara karşı uyaran broşür dağıttı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıtlarını yaptırmak üzere Şırnak Üniversitesine gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde stant açıldı. - ŞIRNAK