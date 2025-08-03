Şırnak'ta Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor

Şırnak\'ta Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor
03.08.2025 15:40
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Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, İl Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Acil Durum, Balveren, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika

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