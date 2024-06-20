Şırnak'ta Oymakaya bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Oymakaya bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Oymakaya bölgesinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların yasaklanan bölgelere girmemeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.

20.06.2024 11:50
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Şırnak Valiliği, Oymakaya bölgesinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklanan bölgelere girmemeleri konusunda duyarlı olması istendi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 20 Haziran 2024 - 04 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Oymakaya bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Oymakaya bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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