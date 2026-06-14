Boğulma tehlikesi geçiren ailesini kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada suya giren yakınlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören genç, suya atlayarak ailesini kurtardı ancak kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Velat Çetin (29), serinlemek amacıyla suya giren aile fertlerinin bir anda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Yakınlarının yardım çığlıklarını duyan Çetin, tereddüt etmeden suya atladı. Çetin, boğulmak üzere olan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak kurtarma sırasında suyun güçlü akıntısı ve girdabına kapılan genç adam gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık ve UMKE ekipleri, Cizre Emniyet Müdürlüğü sualtı grup amirliğinde görevli bir emniyet amiri ve dalgıç polis ile jandarma sevk edildi. Ardından Diyarbakır Valiliği İl Jandarma Komutanlığı SAS komandolarının dalgıç ekipleri, Tatvan Emniyetine bağlı deniz polisi kurbağa adam ekipleri bölgeye sevk edildi. Cizre Belediyesi balık adamlar tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Velat Çetin'e ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Çetin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çetin'in ölümü ailesini ve bölgede bulunan vatandaşları yasa boğdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK