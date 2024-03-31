Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasının ardından DEM Partililer parti binası önünde toplanarak, havai fişek gösterisi yaptı. DEM Partililer, AK Parti konvoyunda bulunanlar ile de tartıştı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Polise taş atan gruba polis gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Burak G yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak G, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı iddia edilen Muzaffer İ ise yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te hükümet karşıtı gösterinin ardından bazı göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu. Göstericiler, erken seçim çağrısında bulunarak 4 gün boyunca protestolarına devam edecek.
Siirt'in Konacık köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Muhtar adayı İhsan Altın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Uzundere ilçesinde belediye başkan adaylarının taraftarları arasında oy sayımı sırasında kavga çıktı. Polis müdahale etti ve olayda yaralananlar oldu.
Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken köyde güvenlik önlemleri alındı.
Batman'da vatandaşların oy kullandığı saatlerde okul önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde oy verme işlemi sürerken iki parti görevlisi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken bir kişinin de burnu kırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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