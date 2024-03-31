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Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı

Şırnak\'ta seçim sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasının ardından DEM Partililer ile AK Parti konvoyu arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.

31.03.2024 23:05  Güncelleme: 23:07
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Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasının ardından DEM Partililer parti binası önünde toplanarak, havai fişek gösterisi yaptı. DEM Partililer, AK Parti konvoyunda bulunanlar ile de tartıştı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Polise taş atan gruba polis gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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