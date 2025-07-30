Şırnak\'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şırnak'ta polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6 aylık takip sonucu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak'ın İdil ilçesi merkezli silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen ve 6 aylık takibi yapılan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, 15 tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, telsiz, 4 gaz tipi el bombası ve 27 silah parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK