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Şırnak'ta Silah Temizlerken Kaza Sonucu Ölen Baba - Son Dakika
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Şırnak'ta Silah Temizlerken Kaza Sonucu Ölen Baba

Şırnak'ta yaşayan ve bekçilik yapan Kenan Şenel, evde silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu göğüs kafesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şırnak\'ta Silah Temizlerken Kaza Sonucu Ölen Baba
23.01.2024 - 15:04,
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Şırnak'ta temizlemeye çalıştığı silahın ateş almasıyla göğüs kafesine gelen kurşun ile yaralanan 6 çocuk babası Kenan Şenel, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenimahalle'de ikamet eden ve bekçi olduğu öğrenilen Kenan Şenel (37), evde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu göğüs kafesine gelen kurşun ile ağır yaralandı. Silah sesinin duyulması ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şenel, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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