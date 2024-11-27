Şırnak'ta Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

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Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Şırnak ve ilçelerinde daha önce eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan 3 şahıs gözaltına alındı. - ŞIRNAK