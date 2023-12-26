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Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilerek işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak\'ta terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:10,
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilerek işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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