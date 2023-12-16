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Şırnak'ta terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Şırnak'ta terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllarca terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşı Hıdır Tarhan'ın cenazesi, albayın elleriyle toprağa atılarak son yolculuğuna uğurlandı. Tarhan'ın vefat haberini duyan çok sayıda vatandaş, düzenlenen törene katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de taziye mesajı yayımladı.

Şırnak\'ta terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesi toprağa verildi
16.12.2023 - 18:14,
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllarca terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesinde albay, elleriyle toprak atarak son yolculuğa uğurladı.

Boğazöğren köyü korucubaşı olan güvenlik köy korucusu Hıdır Tarhan, yıllarca terörle mücadelede aktif rol oynadı. Sağlık sorunları nedeniyle 1 yıla aşkındır tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarhan'ın vefat haberini duyan çok sayıda vatandaş, köy meydanında düzenlenen törene katıldı. Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verilen korucubaşı Tarhan'ın mezarına kendi elleri toprak attı.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de taziye mesajı yayımladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Beytüşşebap, Şırnak, Albay, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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