Şırnak\'ta terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllarca terörle mücadelede aktif rol oynayan korucubaşının cenazesinde albay, elleriyle toprak atarak son yolculuğa uğurladı.

Boğazöğren köyü korucubaşı olan güvenlik köy korucusu Hıdır Tarhan, yıllarca terörle mücadelede aktif rol oynadı. Sağlık sorunları nedeniyle 1 yıla aşkındır tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarhan'ın vefat haberini duyan çok sayıda vatandaş, köy meydanında düzenlenen törene katıldı. Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verilen korucubaşı Tarhan'ın mezarına kendi elleri toprak attı.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de taziye mesajı yayımladı. - ŞIRNAK