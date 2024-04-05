Şırnak\'ta 31 Mart protestolarına şafak operasyonu: 30 gözaltı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimlerini protesto etmek isteyen göstericilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek sokak olaylarına karışan, polis ekiplerine taş ve havai fişek atan ve provokasyona neden olan şüphelilere yönelik yapılan detaylı incelemenin ardından güvelik güçleri tarafından bu sabaha karşı şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK