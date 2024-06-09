Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 200 Keçi Telef Oldu

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 200 keçi telef oldu.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yemişli köyünde dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası dağda otlatılan keçi sürüsünün ortasına yıldırım düştü. İki çoban şans eseri zarar görmezken 200 keçi telef oldu. Haber verilmesi üzerine sürünün sağ kalan yarısı, köylülerin yardımıyla eve götürüldü. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme yaptı. - ŞIRNAK