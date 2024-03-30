Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz günlerde 850 kilo eroin ve 20 kilo külçe altının yurda kaçak yollar ile sokulmasına izin vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Silopi ilçesi Habur Sınır Kapası Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırın içerisinde bulunan eşyaların arasına saklanan 850 kilo eroinin yakalanmasının ardından, minibüs cinsi bir araçta yapılan kontrollü arama da, aracın içerisine gizlenmiş her biri 1 kilo ağırlığında olan ve piyasa değeri 50 milyon Türk Lirası olan 20 kilo külçe altın ele geçirilmişti. Ekiplerle bir araya gelen Vali Atay, görevli ekibi tebrik etti. - ŞIRNAK