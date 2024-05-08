Şırnak Valisi Cevdet Atay, kaybolan vatandaşın bulunması için çalışmaları denetledi - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, kaybolan vatandaşın bulunması için çalışmaları denetledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, kaybolan vatandaşın bulunması için çalışmaları denetledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İsmet Bilir'in kaybolmasıyla ilgili yapılan arama çalışmalarını denetledi. Vali Atay, yetkililerden bilgi alarak, kayıp vatandaşın sağ salim bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

08.05.2024 20:52  Güncelleme: 21:04
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, ot toplamak için yaylaya çıkan ve bir daha haber alınamayan İsmet Bilir'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililerden bilgi aldı. Vali Atay, "Tek temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup, ailesine kavuşturmak" dedi.

Behra Hınce Yaylası'na ot toplamak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İsmet Bilir'i arama kurtarma çalışmaları dron, helikopter ve iz arama köpekleri desteğiyle AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerin katılımı ile devam ediyor. Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte arama çalışmalarının sürdüğü Behra Hınce Yaylası bölgesine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Atay, "Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup, sizlere, ailesine kavuşturmak" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak Valisi Cevdet Atay, kaybolan vatandaşın bulunması için çalışmaları denetledi - Son Dakika

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