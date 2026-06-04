Sırp Askeri UNIFIL Görevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sırp Askeri UNIFIL Görevinde Hayatını Kaybetti

04.06.2026 13:50
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Sırbistan, UNIFIL görevinde Mühimmat saldırısında Kıdemli Başçavuş Jovanovic'in öldüğünü açıkladı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırp Silahlı Kuvvetleri mensubu Kıdemli Başçavuş Milovan Jovanovic, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) personelinin konuşlandığı üsse bir mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sabah hayatını kaybetti" denildi.

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da bugün ölen Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerine ilişkin açıklama geldi. Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırp Silahlı Kuvvetleri mensubu Kıdemli Başçavuş Milovan Jovanovic, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) personelinin konuşlandığı üsse bir mühimmatın isabet etmesi sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti" denildi.

"Yaralanan askerler, El Salvador ve İspanya Silahlı Kuvvetleri personeli"

Jovanovic'e olayın ardından hemen üs hastanesinde müdahale yapıldığı belirtilen açıklamada, "Daha sonra helikopterle Beyrut'taki Üniversite Tıp Merkezi'ne sevk edildi; ancak burada yerel saatle yaklaşık 04.00'te yaşamını yitirdi. Saldırıda uluslararası barış gücünden iki personel daha yaralandı; bunlardan biri El Salvador Silahlı Kuvvetleri'nden, diğeri ise İspanya Silahlı Kuvvetleri'ndendi" ifadeleri kullanıldı.

"Bu yılın ocak ayında Lübnan'daki misyona katılmıştı"

Jovanovic'in 1989 doğumlu olduğu belirtilen açıklamada, "Geride eşi ve iki küçük çocuk bıraktı. 10 Aralık 2011'den bu yana Sırp Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu ve bu yılın ocak ayında Lübnan'daki misyona katılmıştı. Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ve Sırp Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Milan Mojsilovic, hayatını kaybeden asker için ailesine taziye mesajları gönderdi" denildi. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sırbistan, 3. Sayfa, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sırp Askeri UNIFIL Görevinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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