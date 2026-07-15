Şirvan'da Çekici Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
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Şirvan'da Çekici Devrildi, 2 Yaralı

Şirvan\'da Çekici Devrildi, 2 Yaralı
15.07.2026 12:19
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Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen çekicide 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Maden köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şirvan'da Çekici Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika

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