Şişli'de Eski Koca Cinayeti: Kadın Öldürüldü - Son Dakika
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Şişli'de Eski Koca Cinayeti: Kadın Öldürüldü

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34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

05.05.2025 14:03
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Şişli'de eski kocası tarafında öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İSTANBUL - Şişli'de 34 yaşındaki kadın eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. 3 şahıs gözaltına alınırken, kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Olay, bugün İstanbul Şişli'de meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Bahar Aksu isimli kadını eski eşi kaçırmaya ve beraberindeki 3 kişi sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Aksu'yu kaçıramayacağını anlayan gözü dönüş adam vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Aksu'nun cenazesi Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Eski Koca Cinayeti: Kadın Öldürüldü - Son Dakika

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