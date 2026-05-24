Şişli'de Motosiklet Yayaya Çarptı
Şişli'de Motosiklet Yayaya Çarptı

24.05.2026 10:28
Şişli'de motosiklet yayaya çarparak kazaya yol açtı, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de seyir halindeki motosiklet, yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle yaya havada takla atarken, sürücü ise motorundan düşerek kafasını kaldırımdaki dubaya çarptı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18: 40 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düşerken, motosiklet sürücüsü ise motorun üstünden düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı iki kişi hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde koşarak karşıya geçmeye çalışan kişiye seyir halinde bulunan motosikletin çarptığı ve sürücünün düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
