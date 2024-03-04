Site bahçesinin duvarından düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
KARABÜK - Karabük'te bir sitenin 6 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Ciğeroğlu'nun kızı Hande Ciğeroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'ta meydana gelmişti. 32 yaşındaki Hande Ciğeroğlu, sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Otopsi işlemlerinin ardından genç kadının cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak 5000 evler merkez camisine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ciğeroğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Ciğeroğlu'nun yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ ile vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Site bahçesinin duvarından düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, KGYS görüntülerinden araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana gelen şömine yangınında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıkardıkları yangın, komşuların bildirmesi üzerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yanık olan V.B. ve dumandan etkilenen H.T. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı. Olayın ardından Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Bayrampaşa'da boğarak öldürdüğü Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, N.D. ve B.Y. isimli şahısların ev ve üst aramalarında toplamda 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli 4 kişiyi iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobile minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, savunma yapmayacağını bildirirken, mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi.
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kadın sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan ve burnu bile kanamadan kurtulan kadın şoka girdi. Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın, aracına bakıp hüngür hüngür ağladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Antalya'da yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait Berdan Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oyun grubu yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Park yetkilileri, olayın incelenmek üzere emniyet birimlerine bildirildiğini ve parkın onarım sürecinin en kısa sürede başlatılacağını açıkladı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 adet puro, 12 adet likitide elektronik sigara, 6 adet paketlenmiş tütün, 6 adet likitide sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?