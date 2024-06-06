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Site yöneticisini öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

ISPARTA - Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, mahkemede heyeti tarafından 25 yıl müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Ocak 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Çelik'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Çelik hakkında hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Süleyman Çelik için Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Çelik, taraf avukatları ve aileleri katıldı.

Tasarlayarak öldürme suçundan hazırlanan mütalaanın okunduğu mahkemede müşteki vekili sanığın suçu tasarlayarak, soğukkanlılıkla işlediğini ve eski eşi Gülcihan B.'nin de cinayete azmettirdiği gerekçesi ile hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanık hakkında ise "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"Namusum için bunları yaptım, pişmanım"

Mahkemede söz verilen sanık Süleyman Çelik olayı tasarlayarak öldürmediğini söyleyerek, "Eşimin bu olayla hiç alakası yok. Cahit bey olaydan bir gün önce kendisi beni aradı. Eşim Cahit hocanın kendisine mesaj attığını bile bana söylemedi. Ben bir önceki duruşmada burada öğrendim. Cahit hocayı tasarlayarak öldürdüğüm iddia ediliyor ama eğer olayı tasarlasaydım gitmeden önce yanıma silah, bıçak vs. alırdım. Ben iş görüşmesine gittiğim zaman Cahit hocadan avans istedi borçlarım olduğu için kendisi bana eşim hakkında uygunsuz tekliflerde bulundu bende 'Ne biçim adamsın yaşından başından utan' deyip çıktım. Kapıdan çıkıp giderken pantolonunun kemerini çıkarıp arkamdan boğazıma doladı. Elini ısırarak kurtulabildim. Ben böyle bir şey yapsam yaşadığı, eşinin dostunun, komşularının olduğu yerde mi cinayet işlerim. Kaçacağım yeri bile önceden düşünürüm. Cahit hoca bana eşini bana getir ona kadınlığını yaşatayım dediğinde tepki gösterdim. Herkes vatanı, bayrağı ve namusu için yaşar. Bende namusun için bunları yaptım. Pişmanım" dedi.

Sanık ifadesinin ardından söz verilen sanık avukatı Ahmet Uymaz, "Maktul pantolon kemerini çıkararak sanığın boynuna dolayarak sıkmış, sanıkta ifade ettiği gibi elini ısırarak kurtulmuştur. Otopsi raporunda da maktulün parmaklarında diş izi olduğu belirtilmiştir bu ifadeyi doğrular niteliktedir. Biz tasarlayarak öldürme fiilinin oluşmadığını bundan ceza verilemeyeceğini ayrıca haksız tahrik unsurlarının en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdikten sonra sanık hakkında verilen cezayı açıkladı. Heyet sanığa duruşmadaki iyi hali ve daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle 25 yıl müebbet hapis cezası verdi.