Sivas İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 64 olayda 42 şüpheli yakalandı

İzmir'de Özlem Eryakşi Davası Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda tabancayla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Özlem Eryakşi'nin erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması devam ediyor. Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı ve Eryakşi'nin annesi mahkeme salonundan çıkarıldı. Sanık ve tanıkların beyanları çelişirken, mahkeme olay günü müdahale eden sağlık çalışanlarını tanık olarak dinlemeye karar verdi ve duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası maktulün annesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde açıklama yaptı.