Sivas İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 64 olayda 42 şüpheli yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı. Bültende 64 olayda 42 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 42 şüpheli şahsı yakaladı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet araç, 3 adet av tüfeği, 92 umuma açık yer denetlendi.
İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemelerde toplamda 77 şahıs yakalandı. Öte yandan Uyuşturucu Madde Kullanmak İçin Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak suçundan yapılan operasyonda, 1 şahsa işlem yapıldı. - SİVAS
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Bayburt'taki duruşmadan dönen kadın avukatın kullandığı cip, Gümüşhane'nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından avukatın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan kamyon şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda tabancayla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Özlem Eryakşi'nin erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması devam ediyor. Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı ve Eryakşi'nin annesi mahkeme salonundan çıkarıldı. Sanık ve tanıkların beyanları çelişirken, mahkeme olay günü müdahale eden sağlık çalışanlarını tanık olarak dinlemeye karar verdi ve duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası maktulün annesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde açıklama yaptı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 49 kişiden 7'sinin tutuklandığı belirtildi. 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 776 devriye icra edilirken, 67 bin 157 kişi ve 64 bin 733 araç kontrol edildi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 bin 641 kişiyi sorguladı ve 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında ayrıca ruhsatsız tabanca ve detektör cihazı ele geçirildi.
Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 25 kadın kurtarıldı ve silah, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.
Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan operasyonda, binlerce paket kaçak sigara, makaron, puro, elektronik sigara ve diğer ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü çıkardığı iddia edilen komşusuyla tartışan bir şahıs, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Aynı olayda, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1 kişinin işlemleri ise devam ediyor.
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