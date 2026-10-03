Sivas-Malatya kara yolunda yolcu otobüsü tarlaya girince 9 kişi yaralandı

Sivas-Malatya kara yolunda yolcu otobüsü tarlaya girince 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkiinde yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada 9 kişi yaralanırken yaralılar hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu, inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Sivas'ta yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö. idaresindeki 55 KC 270 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücünün yanı sıra yolcular O.D., M.T.B., Y.T., S.Ö., G.Ö., R.F., E.Ö. ve G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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