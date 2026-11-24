Sivas Şarkışla'da kamyonet elektrik direğine çarparak 1 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Esentepe Mahallesi'ndeki yol üzerinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak araçtaki 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet elektik direğine çarptı 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla Esentepe Mahallesi Şarkışla-Eski Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Ş.B. (23) idaresindeki 01 CEE 45 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan yolcu M.Ç. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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