Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet elektik direğine çarptı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla Esentepe Mahallesi Şarkışla-Eski Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Ş.B. (23) idaresindeki 01 CEE 45 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan yolcu M.Ç. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.