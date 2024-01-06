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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı - Son Dakika
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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E.'yi annesinin evinde yakaladı. Tutuklanan şahsın yakınları, adliye görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına zorluk çıkardı.

Sivas\'ta 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı
06.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Sivas'ta 12 ayrı suçtan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten yaralama, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı gibi 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. E.'nin (30), Sivas kent merkezinde annesinin evinde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine eve yapılan baskında suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından bugün Adliyeye sevk edildi. S.E. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yakınları adliye görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına zorluk çıkardı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, yakınları basın mensuplarına zorluk çıkardı - Son Dakika


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