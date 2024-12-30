Sivas'ta 760 Bin TL'lik Dolandırıcılık Önledi

3.Sayfa

Sivas'ta Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapmakta olan bir vatandaşın dolandırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 760 bin TL'lik vurgunu önledi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapmakta olan bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, adli makamlardan aldıkları talimat doğrultusunda bankalarla iletişime geçerek, vatandaşın 760 bin TL'lik dolandırılmasının önüne geçti. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada," Emniyet Müdürlüğümüzce halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaatlar titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi. - SİVAS