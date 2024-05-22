Sivas'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir vatandaş, arızalanan aracıyla ilgilendiği sırada karşı şeride geçen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, ticari taksi sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 15:27
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Sivas'ta bir vatandaş, arızalanan aracıyla ilgilendiği sırada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Gürün- Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. E.K. idaresindeki 23 DD 822 plakalı kamyonet arızalandı. Sürücüsünün yol kenarında park ettiği kamyonetle ilgilenen yolcu Ömer Duruk, karşı şeritte ilerleyen yabancı uyruklu A.Ğ. idaresindeki 79 T 0168 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ticari taksi sürücüsü A.Ğ. ile S.E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksinin çarptığı Ömer Duruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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